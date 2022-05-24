6月鳳凰花開，各校迎來「畢業季」，台南溪北地區不少國小規畫採實體辦理兼線上轉播方式，給家長們收看，既能讓學生不遺憾，留下深刻的回憶，家長也能放寬心，隔著螢幕錄下過程的感動。

去年畢業季碰上防疫三級警戒，各校取消實體畢業典禮，改為線上視訊方式進行，今年防疫警戒未升三級，但目前疫情處高原期，台南市政府教育局經評估，台南中小學可辦實體畢典，但僅限校內師生參與，不開放外賓及家長入校參加，若實體辦理有困難，可採線上方式。

北門區錦湖國小校長周志強說，每年的畢典，學校會準備一些溫馨、創意的橋段，不只學生很期待，家長也都想來學校瞧一瞧，今年又有什麼特別的花樣，由於以往畢業季剛好是農閒時期，所以很多家長都會親自來參加，今年雖然無法對外開放，但提供家長線上參與的方式見證。

新營區新泰國小也規畫辦實體畢業典禮，校長張溪南說，去年線上畢典雖然是個特別體驗，但學生多半還是希望畢典能風風光光、熱熱鬧鬧，跟師長與朋友一起享受畢業的感動，不過若教育局有進一步指示，如只規定線上畢典，校方會依新指示辦理。

另有學校將畢典縮小實體規模，後壁區後壁國小校長吳建邦說，以往實體畢典都在活動中心舉辦，今年將改在視聽教室縮小規模辦理，簡單隆重，並依據教育局的防疫規定，不邀請外賓、家長實體觀禮，但會同步直播，讓家長即便無法進場，也能線上共襄盛舉。