王彙筑參與《We’ll Be Fine》線上音樂祭。（希望之夏音樂創意提供）

林依霖參與《We’ll Be Fine》線上音樂祭。（希望之夏音樂創意提供）

由陳思函領軍6位創作女聲的《We’ll Be Fine》線上音樂祭，將在5／28登場。然而在錄製演出的過程，她們因為疫情遇到不少突發狀況，甚至工作日之後發生了「確診驚魂記」，讓大家緊張了好一陣子。

陳思函邀請林以樂、林依霖、王彙筑、蔡孟臻、潘子爵及YILITH樂團，共7位創作女聲參與《We’ll Be Fine》線上音樂祭，以「疫情」為主題療癒人心，然而她們卻也在錄製演出的過程中，因疫情產生不少意外插曲，陳思函分享：「先是錄製當天有樂手因為疫情規定需要隔離所以臨時無法到場；沒想到錄完後隔幾天，反而換大家收到通知要被隔離。」原來當天錄製時其中一名同事，在後續突然發燒、流鼻水、喉嚨痛...等感冒症狀，而後診斷為確診者，於是當下緊急通知所有工作夥伴監測自己的健康狀況，所幸沒有再出現其他感染者。陳思函表示：「遇到了的當下心情很平靜，只希望身邊不要再有更多同事受到病毒波及，第一次長達兩週的隔離經驗是感覺多了很多時間創作，甚至靜下來整理除了工作之外的進度，隔離生活很充實！」

參與音樂祭的女聲對5／28感到相當興奮，蔡孟臻身為花藝師，為舞台打造了一座華麗且充滿氣質的花藝裝置；陳思函則帶來將在六月發行的新專輯《動物直覺》中的新歌；潘子爵更用她拿手的薩克斯風搭配樂團編制帶來精彩演奏；YILITH樂團透露演出將結合電台形式，希望與螢幕前的觀眾們有著心靈上的互動；林依霖、林以樂也帶來許多過去廣受歡迎的作品；而近來王彙筑的專輯《FAC：E》在金曲獎入圍專輯最佳製作人，陳思函也表示為她感到開心，希望大家也能在《We’ll Be Fine》線上音樂祭中裡認識這一群優秀的音樂人們。

7人共同創作的音樂祭主題曲〈＃WWBF〉MV也正式上線，邀請舞蹈團體「鬧場藝識」為歌曲編舞，更結合手語，將歌詞用肢體展現，以多人共舞形式傳遞歡樂與愛。