彰化縣立美術館「近鄉情怯獻丹青」畫展，21日舉行開展茶會，包括縣長王惠美、前縣長卓伯源，以及陳朝寶老師的學生、故鄉好友等都蒞臨現場。（吳建輝攝）

「近鄉情怯獻丹青」21日開展茶會中有一個小巧思，由彰化藝術高中學生帶來的管樂表演，也融入東方樂器琵琶，與陳朝寶中西合璧的作品相互輝映。（吳建輝攝）

來自彰化縣田中鎮的藝術家陳朝寶老師，在遊歷世界後首度回到故鄉彰化開展，看陳朝寶如何從一個鄉下立志當「觀音漆」師傅的年輕人。（吳建輝攝）

來自彰化縣田中鎮的藝術家陳朝寶老師，在遊歷世界後首度回到故鄉彰化開展，看陳朝寶如何從一個鄉下立志當「觀音漆」師傅的年輕人，到被法國列入百大華人畫家之林的世界級畫家，陳朝寶說，展出作品可以觀察其創作轉折，超現實的創作語彙，即日起至6日12日，歡迎大家到縣立美術館感受他筆畫下對藝術的想像。

彰化縣立美術館「近鄉情怯獻丹青」畫展，21日舉行開展茶會，包括縣長王惠美、前縣長卓伯源，以及陳朝寶老師的學生、故鄉好友等都蒞臨現場，展出包括山水、女體、人馬、佛畫等9個系列作品共65件，陳朝寶既古又新充滿童趣如夢的個人風格，為台灣80年代的藝術圈，開創許多新媒材、新題材與新觀念。

現年74歲的陳朝寶，在彰化田中出生長大，他說他從小熱愛繪畫，立志要當一個「觀音漆」師傅，就是台灣傳統民宅正廳常見的神明圖像，想靠觀音漆賺養家活口，他笑說直到他知道一幅畫可以賣到上百萬元後，才立志要以畫畫為職業，後來進入三大報章雜誌當漫畫專欄作家，34歲毅然決然移居巴黎，追求更高的藝術理想。

陳朝寶表示，1984年旅居巴黎，被巴黎的繪畫思潮、那種強調時代性與原創性，並富含個人風格的畫風給衝擊，與國內傳統山水墨畫截然不同，在吸取西方開放自由的精神後，2002返台任教於台藝大，為當時的台藝大帶來畫風的改變，2014年退休後持續創作發表至今；首度在家鄉開展的他心情既期待又複雜，強調很開心能將作品給家鄉鄉親欣賞。

王惠美說，很高興能夠邀請享譽國際的當代藝術家陳朝寶老師，也是彰化鄉親的陳朝寶老師回鄉展覽，陳老師作品跨足水墨、油畫、多媒材及漫畫，風格融匯東西方，作品呈現東方神祕主義與西方線條美學的多變藝術語彙，歡迎大家到彰化美術館欣賞。