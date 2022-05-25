宜蘭縣今天（25日）新增1746人確診，累計全縣確診數達3萬3646人，今天新增6名死亡個案，有1名女子年齡約30多歲，其他5人年齡皆在80歲以上，縣府衛生局表示，暫停實體課程後學生確診數降低，BNT兒童疫苗將在明起施打。

衛生局表示，今天新增的6名死亡個案，分別為4名女性、2名男性，年齡介於30多歲至90多歲之間，5月12日至5月22日陸續發病確診，其中2人尚未施打疫苗、1人施打1劑，1人施打2劑、2人打完3劑。

衛生局指出，最年輕的死亡個案為30多歲女性，先前曾接受其他重大手術，造成免疫力降低，雖曾接種1劑疫苗，但因接觸其他確診者而染疫；該案5月14日發病後，病情急轉直下，最終不幸逝世。

其餘5名個案皆為80歲以上長者，其中數位合併有冠心症、糖尿病、高血壓或是肺部慢性疾病。

縣長林姿妙表示，先前調查6歲以上在校學生同意施打莫德納疫苗的人數為5537人，目前已接種3130人，完成施打率為56.5％；縣府上周調查家長同意讓孩子接種BNT的意願，並開始安排校園接種，目前已排定46場次，自5月26日開始施打。