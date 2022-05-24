全國24日本土確診新增8萬2363例，台中市新增8989例本土個案，衛生局表示，台中市今日新增15名中重症病人，年齡介在52到90歲之間，此外，也新增2名死亡個案，年齡各為80歲、94歲，2人有慢性病史，都沒有打疫苗，也有50名原為中重症個案病人，經醫護細心照顧，症狀已經解除，恢復健康完成解除追蹤。

衛生局副局長邱惠慈今日下午在防疫記者會表示，台中市新增15名中重症的病人，年齡是介於52到90歲之間，其中1名56歲男性，有慢性病史，其餘14人有慢性病史，其中8人沒有接種疫苗，1人接種1劑，另1人施打2劑，4人完成3劑疫苗接種。

目前15人中重症病人，計有9人插管，15人都入住加護病房醫治。

邱惠慈說，台中市持續追蹤69名中重症病人，其中包括36有插管，3人氣切，19人使用藥物，共64人目前住在加護病房，另截至到今天為止，已有50名原來中重症個案的病人，經過醫護細心的照顧，目前症狀都已解除，完成解除追蹤。

中央流行疫情指揮中心今日公布台中市有2例死亡的案例，其中1名80歲、1名94歲，2人都有高血壓、心臟病、失智等慢性病史，都未打疫苗，確診後經緊急醫療後仍不治。