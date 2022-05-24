警方立即開啟警示燈，替民眾開道送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市防疫中心提醒確診幼兒，有抽搐、步態不穩等，出現這些情形就應立刻送醫。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

嬰幼兒抽搐，不要以為卡到陰跑去收驚！台中市衛生局24日在防疫記者會表示，20日晚上7時許，1名陳姓男子向警方求助，因當時適逢下班時段路上車流壅塞，請警方協助開道就醫，這名男嬰母親有警覺，急讓男嬰送醫收治住院，男嬰恢復健康，預計今天會辦理出院。

台中市衛生局長邱惠慈表示，家長如發現孩子抽搐，勿以為被卡到去收驚，呼籲家長送急診室救治，20日晚上1名九9月男嬰嚴重抽搐，男嬰母親日前發現家人有人確診，疑孩子遭感染，經快篩陽性，由男嬰父親載男嬰送醫，因下班時間遇塞車向警方請求協助送醫。

邱惠慈說，男嬰的母親有警覺性，由家人立即送醫救治，男嬰經治療後恢復健康，預計今天會辦理出院。

警第五分局松安派出所20日晚上7時27分許，一名陳姓男子跑進松安派出所，慌張地向警方求助，說道他車上載有一名確診孩童，其身體極度不適又疑似因確診而抽搐，當時適逢下班時段路上車流壅塞，需要警方協助開道就醫。

警方見狀不敢大意，由警員張景翔及余國豪立即驅車開道前往慈濟醫院救治，原本在下班壅塞時段至少要15分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用約5分鐘就到了慈濟醫院急診室。

經警方了解，該名身體不適的孩童，為新冠肺炎確診者，當日晚間發覺孩童嚴重抽搐、神智不清，男嬰家人心急如焚欲將孩子載往慈濟醫院救治，行經松竹路剛好看到松安派出所，趕緊向派出所求助，最後平安送達慈濟醫院，經急診醫師處置暫無生命危險。

警五分局長林沐弘表示，感謝松安所同仁張景翔、余國豪當機立斷協助民眾開道，並且順利平安地抵達慈濟醫院完成救治，一切平安落幕。

台中市長盧秀燕特別關注學童健康，台灣近期有發生兒童確診重症腦炎個案，醫學專家們公布8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，出現這些情形就應立刻送醫，呼籲家長務必留意，提醒目前全國疫情未趨緩，請市民戴好口罩、勤洗手、保持社交距離。