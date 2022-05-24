伊拉克今天在沙塵暴影響下關閉公共建築與機場，這是伊國自4月中旬來第9度遭遇沙塵暴。

伊拉克全國各地有逾1000人因呼吸系統問題送醫。(圖／美聯社)

法新社報導，伊拉克衛生部表示，全國各地有逾1000人因呼吸系統問題送醫。

此一地區沙塵暴愈來愈頻繁，緊鄰伊拉克的科威特本月第二度讓班機停飛。

而同一天稍晚，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）不到一週內也第二度遭沙塵暴襲擊，地標「王國中心」（Kingdom Centre）等建物在塵霾中完全被遮蔽。

伊拉克首都巴格達（Baghdad）被巨大的塵雲包圍，平常交通壅塞的街道變得冷清，沉浸在一片怪異的橘色天光中。

首都以南靠近什葉派聖城納加夫（Najaf）的地方，牧羊的民眾同樣籠罩在一片赭紅色塵霾中。

伊拉克總理哈德米（Mustafa al- Kadhimi）以「惡劣氣候條件、強烈沙塵暴侵襲」為由，下令國營機構暫停工作，只有衛生與安全服務不在此限。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110524