高雄大寮區開封街一間民宅20日11時12分傳出火警，消防局出動15車34人，現場為3樓透天厝、頂樓加蓋建物。疑似由1樓開始延燒，警消到場時發現有一對母子受困待救，消防人員破鐵窗將2人救出，其中先將1名年約11歲男童被救出，意識清醒，但另外一名年約40多歲女子被救出時已無生命跡象，緊急被送醫急救。據了解，該位國小學生因疫情在家居隔，母親則在家陪伴，卻意外碰上火警，目前起火原因仍在調查中。