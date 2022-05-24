本土確診人數回升，與19、20日公布的9萬、8.5萬差不多，國內疫情處相對平穩。中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增82,435例COVID-19確定病例，分別為82,363例本土個案及72例境外移入；中重症數增251例，確診個案中新增42例死亡。

確診個案中新增251例中重症，分別為中症198例、重症53例。昨天仍在待審階段的10歲腦炎重症兒童，今確認其死因與新冠肺炎引發腦炎合併多重器官衰竭具相關性。

另外，5至11歲兒童施打BNT兒童疫苗，將自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定安排合約醫療院所提供接種。指揮中心指出，校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。

兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5至11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央則預留約10萬劑。

此外，為符合快篩試劑實際需求，紓緩排隊購買造成的不便，讓更多人可以順理購買試劑，原規定4大超商、4大零售通路每人限購1劑，實施以來因貨源因漸充足，截至5月23日在8大通路還有約160萬劑亞培快篩試劑可供購買，經濟部宣布，即日起不再每人限購1劑。

新增42例本土病例死亡個案，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於5月1日至21日，死亡日期介於5月13日至22日。