台北市進入疫苗接種多元化，副市長蔡炳坤23日表示，明天早上9時起開放第13期疫苗預約，包括大人、小孩莫德納及BNT疫苗，另也有高端疫苗，接種地點以診所為主，每個診所1天只接種1種疫苗，不會產生混淆。此外，他提醒家長校園接種不受停課影響，該打疫苗就返校接種。

蔡炳坤今早出席閻錫山故居開幕儀式，他提到市長柯文哲雖然確診，但如常透過視訊主持市長室會議、疫情會議，這1、2年來市府已把會議轉為線上舉行，要大家放心市政工作完全不市影響。

蔡炳坤指出，北市第13期疫苗預約自明天早上9時開始，下周展開接種，非常多元，是最近以來最多元的一次，除了莫德納還有BNT，成人BNT也有納入預約系統，包括12歲以上都可接種第1、2劑，第3劑目前仍開放18歲以上民眾。

他表示，接下來更重要的是，預約系統當中，除了原來兒童莫德納，兒童BNT也來了，明天兒童BNT是首度開放預約，劑量與成人不一樣，特別為兒童設計1瓶10劑裝。

蔡炳坤說，明天預約系統以診所為主，有4種疫苗包括兒童BNT、兒童莫德納、成人BNT、成人莫德納，請大家放心有做區隔，每個診所1天只接種1種疫苗，不會產生混淆，共準備7萬劑，莫德納占3.1萬、BNT有2.8萬，兒童BNT有7000多劑，另也有高端，明後天可預約。

此外，蔡炳坤強調，家長最關心的校園接種，這周開始不受停課影響，該打疫苗就返校接種，兒童BNT自26日開始接種、國高中生BNT從25日起接種，這周會進入疫苗接種多元化，除了小孩，他也關心長者，呼籲全民疫苗打好打滿，才能應付這波疫情洪峰。