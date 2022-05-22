新竹市22日新增1613名確診個案，今年以來累積1萬8937名確診個案，目前累積居家照護者為9801人、居家隔離者為2530人。

市府提醒，居家照護確診個案如有發燒等症狀，建議優先透過視訊或電話預約方式看診，如無法預約視訊診療，或視訊診療無法處理，可聯繫衛生局依指示，利用防疫車隊、同住親友接送、自行前往（如步行、自駕、騎車）就醫，全程佩戴口罩，避免與他人交談，報到時主動告知院所為確診個案。

衛生局再次呼籲，為減少重症機率，鼓勵民眾盡速完成疫苗接種，中正市場疫苗施打站下周（5月23日至5月27日）持續開設，提供12歲以上民眾接種莫德納，歡迎有需求的民眾預約施打。另為鼓勵長輩打疫苗，凡設籍竹市滿65歲長輩，5月底前接種任何一劑疫苗，即贈1000元禮券。

此外，目前本市已有26間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務，施打對象為6至11歲兒童，有需要民眾請先電話預約，如有問題可洽03-5320900諮詢。