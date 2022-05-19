衛福部與中央流行疫情指揮中心稍早宣布本土疫情預計將在5月下旬迎來高峰，新竹市政府考量兒童染疫風險，19日下午宣布，竹市高中、國中、小、公立幼兒園自5月23日至27日暫停實體課程5日，高三、國三生畢業典禮前皆暫停實體課程，採全面居家遠距教學。

市府教育處指出，針對學童在家無人照顧、 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，由學校提供營養午餐；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。

另，針對國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。

教育處說明，遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學，要求學校務必落實遠距教學品質管理，並呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」。若有任何問題可聯繫校方，也可撥打教育處專線03-5248168或03-5257550。