台北市教育局今宣布國小、國中23日至27日採一周遠距教學；國三和高三自23日起至畢業典禮前一日，可採遠距教學。新北市教育局不跟進，指出考量各校疫情狀況不一，6月底前彈性授權因校制宜，經學校防疫專責小組會議討論，視風險高低調整班級或全校授課模式，採取實體、線上及同步或非同步分流教學，維護學生健康與安全。

教育局進一步說明，學校因應學生特殊時段或需求得分流到校，例如高三期末考後及國三會考後，課程已告一段落，授權國高中經學校防疫專責小組討論後，國三於會考後至畢業典禮前、高三於期末考後至畢業典禮前，得改採居家線上學習或其他有效模式，請學校須與親師生充分溝通，以獲得支持與了解，視疫情及防疫政策滾動式修正。

教育局強調，新北學校包含都會、非山非市、偏鄉，受疫情影響不一，同時孩子受教權益也非常重要，需考量偏鄉特性需求、弱勢學生照顧及學校運作需求。況且每個家庭狀況不同，雙薪家庭通常不希望停止到校上課，但可照顧孩子的家庭，例如家庭主婦（夫）或三代同堂家庭，卻希望改為居家線上教學。

教育局昨天召開防疫會議蒐集校長、教師及家長團體意見，考量疫情、家長照顧及學生學習等問題，透過充分討論達成共識，以多元彈性方式授權學校因地制宜處理，給予學校更大空間，符合現場需求。

學校須透過防疫專責小組會議進行風險評估，考量學校規模、確診學生分布年班、傳播鏈數目、感染源是否明確、影響學生數與班級數、擴散速度以及課務安排，得視風險高低調整班級或全校的授課模式，高風險居家線上教學，低風險則到校實體教學，採取實體、線上及同步或非同步分流教學。學生確診或快篩陽性，所屬班級可實施3天全班居家學習，也得視需求實施全校暫停實體課程居家學習。

家長如仍有健康疑慮，可幫學生申請自主防疫假，不列入出缺勤紀錄。另外，在家長工作及照顧層面部分，在國小全校暫停實體課程期間，如果非確診班級學生家庭照顧確有困難者，經學校確認後提供基本照顧服務，讓家長安心上班。