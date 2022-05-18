「3＋4居家隔離政策」17日改成「0＋7」，若為密切接觸者，只要打滿3劑疫苗，得免居家隔離並自主防疫7天。教育部主秘廖興國今天表示，學校教職員工生若為密切接觸者，在那7天自主防疫期間，原則不到校，但若有特別需要，可以例外。

教育部昨天發文各級學校，原本居家隔離及自主防疫天數為3＋4天，自5月17日起已完整接種3劑疫苗者調整為0＋7天自主防疫，其中自主防疫期間，考量校園為高度密集場所，學校教職員工生仍以不到校為原則。

不過有大學教授質疑，根據指揮中心的規定，適用「0＋7」的人，只要快篩陰性即可出門上班和採買，但禁止到人潮壅擠處和聚餐。不過教育部卻又要求學校教職員工生在自主防疫那7天不得入校，這很奇怪。

廖興國說，教職員工若為打滿3劑的密切接觸者，適用「0＋7」政策，他們自主防疫7天期間，考量校園為高度密集場所，仍以不到校為原則，不過若有特殊狀況可以例外處理。

廖興國表示，在大學方面，教師有研究需求、教職員須協助辦理招生或重大業務或是學生需要到校進行研究，在個人無症狀的前提下，自主防疫期間可到校處理，不受前述不到校原則限制；至於中小學，教職員工若有業務需要，自主防疫期間也可到校。

不過今天在立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會中，民進黨立委鄭韻鵬質詢教育部次長林騰蛟時說，應該開放讓自主防疫期間的學生到校上學，否則防疫政策放寬就沒有意義。