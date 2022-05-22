病毒重症率低，能代表更少的風險嗎？對此，北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書上提到，以美國高度接種的麻州經驗來看，Omicron的超額死亡是Delta的三倍，這也暗示「這疾病還離流感化有一段距離」。

姜冠宇解釋，以美國麻州從2015年1月5日到2020年2月8日的全因死亡作為背景，初估接下來每一年52周原預期死亡率和死亡數，在共23 周的Delta 期間，發生了1975例全因超額死亡，在8周的Omicron期間，發生了2294 例額外死亡。

姜冠宇以數據指出，在研究期間的不同時間和整個期間，所有成年年齡組都發生統計上顯著的超額死亡率。對所有成人年齡組，與 Delta 時期相比，Omicron 時期觀察到的超額死亡率與預期超額死亡率的比率有所增加。

姜冠宇也表示，透過研究結果可發現，在高度接種疫苗和免疫能力越來越強的人群中，高度傳染也可以迅速導致大量死亡。

姜冠宇說明，在 Omicron時期的前8周，麻州發生的全因超額死亡率比整個 23周的 Delta 時期都多。儘管從數字上看，老年組的超額死亡人數更多，但所有成年年齡組的死亡率都過高，在 Omicron 時期與 Delta 時期相比有所增加。

姜冠宇總結，以麻州的經驗， Omicron期間觀察到的全因超額死亡率增加可能反映更高的整體死亡，這其實也暗示，「這疾病還離流感化有一段距離」，他也說這不是要帶給大家恐慌，但在疫情高峰期間，仍需保護自己，接種完疫苗也不要掉以輕心。