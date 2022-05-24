屏縣府宣布，輝瑞兒童疫苗、青少年BNT第三劑明日起施打。(屏縣府提供)

屏東縣政府24日公布新增2670例本土確診個案，針對民眾關心的5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗，首批將於25日下午在指定醫院兒童疫苗門診施打，之後26至28日開放33鄉鎮衛生所施打，27至29日則在屏東火車站開設快打站，無須預約，隨到隨打。

另外，12-17歲青少年施打BNT第二劑滿150天，從明天起也可前往各醫療院所的疫苗門診施打第三劑。

屏縣衛生局表示，明日施打5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗的4家醫院及時間分別是，寶建醫院14時至17時；高榮屏東分院為13時30分至15時30分；恆春旅遊醫院14時至16時30分；輔英醫院為14時至16時。

26日到28日則再有33鄉鎮市衛生所加入施打；另外，為滿足上班家長需求，在27日到29日共3天在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗快打站， 3天的上午8時30分至11時30分，並在28日增開下午1時30分至4時30分時段，無須預約、隨到隨打。

衛生局指出，由於本周各校停課，原訂明日啟動的輝瑞兒童疫苗到國小校園施打，延期至5月30日開打，另外，12-17歲青少年BNT第三劑接種，若不想至合約院所或衛生所，也可等6月6日由醫療院所入校施打。

值得注意的是，5歲仍就讀幼兒園的幼童無法在校園施打，因此，請家長務必帶到4家醫院的兒童疫苗門診、衛生所、屏東火車站速打站施打。

截至目前，屏東縣居家隔離人數2687人，今日解隔2424人；居家照護累計1萬8880人，解除1萬1369人。23日起居住原鄉及離島地區居民快篩陽經醫師判斷達成共識即確診，屏東縣首日共有82人通報確診。