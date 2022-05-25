全台平均每天約需要7,000袋熱血，疫情延燒、台灣血庫也拉警報，台灣血液基金會雖然已經將隔離後捐血的日期從28天降為14天，也就是確診者或被匡列者解隔後沒有症狀，間隔14天就可捐血。

全台血液庫存仍呈現偏低的黃色燈號，疫情吃緊的雙北血液庫存量僅剩4天，其中又以A型、O型血最缺。王品集團旗下西堤牛排號召公益刻不容緩，捐出2萬份「英式炸魚兌換券」（價值238元／張），呼籲全台熱血民眾行有餘力、挽袖助人。

即日起至5月28日，到台北、新竹、台中捐血中心指定45處捐血站完成捐血，即可領取英式炸魚兌換券乙張，王品西堤期盼大家挽袖獻暖。

儘管疫情對餐飲業的衝擊未減，但此刻西堤牛排仍選擇持續傳遞善的力量，邀請全民發揮雪中送炭精神。西堤牛排自2004年起舉辦募血公益活動至今，總計已募集超過3,000萬cc鮮血。

此次再度提供兩萬張免費英式炸魚兌換券（價值238元／張），民眾只要即日起至5月28日，到台北、新竹、台中捐血中心指定的45處捐血站完成捐血，即可獲得英式炸魚兌換券乙張，西堤牛排盼藉此拋磚引玉，艱困之時也能行有餘力、共度難關。

此外，西堤牛排鼓勵已施打三劑疫苗的人，到店安心打牙祭，推出「打三劑，補元氣！」活動，即日起至6月30日，只要憑接種三劑疫苗之證明畫面，內用可享單客經典套餐享88折優惠。全台西堤餐廳也持續做好安心政策，每小時定時酒精消毒雙手、全天配戴口罩、面罩、同仁體溫控管、每小時酒精消毒用餐環境，提供您最安心的用餐環境。