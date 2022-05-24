持續延燒的疫情，讓許多人為了保護同住家人的健康，選擇把家留給居隔親人，另外帶著其他家人尋找外部住宿，守護彼此的健康。台北美福飯店即日起推出「家人安心住美福」住宿專案，為不需居家隔離的賓客提供住宿優惠，四天三夜或八天七夜的住宿方案，每房每晚5,000元起，入住期間每日提供彩匯自助餐廳豐盛的早餐、每日1,000元的餐飲抵用券，並可享受飯店完善的休閒設施，專案自即日起至6月30日皆可預訂，攜手防疫安心宿。

為讓不需居隔的家人也能安心住，台北美福可以是第二個家，「家人安心住美福」住宿專案提供15坪大的行政客房，大面落地窗透灑自然陽光，一掃疫情下的鬱悶心情。依不同專案提供3,000元或7,000元的餐飲抵用券，入住期間可品嚐館內的異國美食，有米其林一星的「米香」台菜餐廳，擁有港潮美饌的「潮粵坊」，由日籍料理長領軍的精緻日本料理「晴山」，或品嚐「GMT義大利餐廳」義籍主廚所帶來的道地義式料理，或暢享擁有印度、泰式等中西式佳餚的「彩匯自助餐廳」。入住期間每日提供彩匯自助餐廳的活力早餐，補充體力，健康防疫。

專案所提供的米其林級的頂級客房，每房配備有150年歷史的義大利Rivolta Carmignani獨家訂製的全系列純棉寢具用品及頂級細緻浴袍；百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊、日本Toto免治馬桶、可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，以及桑拿凳與水瓢等日式沐浴用品，寬敞優雅的空間規劃，提供舒適的旅宿體驗。入住皆可免費享用房內提供的Minibar點心及飲品，還可以體驗健身房、三溫暖、戶外恆溫泳池、兒戲遊戲室等休閒設施，放鬆身心。預訂本專案還可享優惠價399元，加購防疫宅美食「美福拌拌麵」（原價560元）或「紅油胡麻堅果醬」（原價480元）。