滯留鋒重返台灣後，由南往北一路帶來滂沱大雨，中央氣象局針對全台15縣市發布大雨特報，預估這場雨「恐怕要再下4天」，等到下周日（29日）才會趨緩。

氣象局發布大雨特報，本島僅彰化、雲林、宜蘭、台東未列入，其他15縣市都列入大雨警戒；從地理分布來看，宜、東沒有，中間卻隔著花蓮，可見「雨彈亂炸」，是相當典型的滯留鋒特性，對流長到哪雨就下到哪。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，受降雨影響，今各地低溫多在20至23度間，局部地區有對流性降水回波。今各地氣溫：北部20至25度、中部22至30度、南部23至32度、東部22至29度。

根據最新模式模擬，今起至周五鋒面持續滯留，加上西南季風加入戰局，全台各地有陣雨或雷雨機率，這幾天「中小尺度」對流系統發展頻繁，不排除劇烈天氣發生。周六滯留鋒北移，仍有較大降雨。

下周日、一兩天滯留鋒出海，跑到東海及台灣北部海域一帶，西南風接手主導，天氣暖濕、大氣不穩定，中南部易有對流發展；北部、東半部轉晴，甚至「炎熱如夏」，午後有短暫雨。