今天各地回暖、天氣穩定，不過中央氣象局提醒，明（19日）受南方雲系北移影響，東半部地區及恆春半島有局部較大雨勢發生機率，中部以北地區則為多雲的天氣。周五（20日）南方雲系持續影響，降雨區域再擴大，加上梅雨滯留鋒周末報到，直至下周二（24日）台灣都是有雨的天氣。

中央氣象局表示，今晚到明天受南方雲系北移影響，東半部地區及恆春半島的降雨會更為明顯，出現短暫陣雨或雷雨的機率偏高，並有局部較大雨勢發生機率，南部地區及其他山區也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區則為多雲的天氣型態。

另外，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今晚18點10分針對蘭嶼發布大雨特報，須注意雷擊及強陣風。

18日、19日定量降水預報圖。（中央氣象局提供）

溫度方面，明天清晨氣溫會比今天再高一些，各地低溫約21到23度；白天雲量增多，高溫略降，不過感受上仍較舒適溫暖，西半部地區約28、29度，東半部則在25、26度。

周五（20日）持續受南方雲系北移影響，降雨區域增多，除了南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區也有局部短暫陣雨。

周末（21日、22日）受梅雨滯留鋒影響，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，實際雨勢須視對流發展而定，不過一天當中還是會有雨停的空檔。溫度方面，受降雨影響，北台灣高溫稍降至23到25度，低溫約21、22度，中南部地區平均22至29度。

這波梅雨滯留鋒將持續影響到下周二，下周一該鋒面有逐漸往北的趨勢，降雨範圍以北部及東半部地區為主，其他地區較為局部；下周二開始南方來的水氣增加，東半部及南部地區容易下雨，其他地區午後降雨機率提高。