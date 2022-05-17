近期梅雨季連下豪雨，苗栗縣獅潭鄉苗124線往仙山1公里處，17日上午6時許發生落石坍方，所幸在大湖警分局與獅潭鄉公所協助下，順利將落石排除。

大湖警分局接獲報案後，立即派遣所轄獅潭分駐所警員陳冠宇前往處理，沿線雙向約20公尺封閉，立即在現場擺設圓錐、爆閃燈及拉警戒繩，並通知獅潭鄉公所工務課協請外包廠商排除，目前僅機車行人可出入。

警方呼籲，近期多雨，山區土石鬆軟可能會有落石掉落，用路人行經山區路段應小心駕駛，盡量等待雨勢較小時在行走山區道路，以免發生危險。