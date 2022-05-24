受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局發布南投、嘉義縣市、台南、高雄、屏東6縣市大雨特報，今（24日）嘉義以南及南投地區有局部大雨發生機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

同時，氣象局針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息。(氣象局提供)

氣象局表示，今天受到鋒面影響，各地降雨機率逐漸增加，尤其是西半部及東北部地區整天有陣雨或雷雨，降雨範圍會比較廣泛一些，且有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，晚上開始，水氣增加，北部地區及中部山區留意有局部短延時大雨或豪雨發生的機率，外出應攜帶雨具以備不時之需，山區活動需多留意天氣變化。

氣溫方面，氣象局表示，今夜晚清晨各地低溫22至24度，白天高溫相較於昨天略為下降，北部及東半部約26至28度，中南部為28至30度。