鋒面接近影響，易有短延時強降雨，氣象局發布嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣4縣市大雨特報，今（23日）屏東地區及嘉義至高雄山區有局部大雨發生機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。周二至周五鋒面影響，可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，以及西半部及東北部局部大雨。

氣象局表示，今天鋒面位在台灣北方海面，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，晚起隨鋒面由北往南逐漸接近台灣本島，全台降雨機率逐漸增加，外出應攜帶雨具以備不時之需；氣溫方面，夜晚清晨各地低溫22至24度，白天高溫比昨天略升，北部及東半部約25至28度，中南部為29至31度。

氣象局表示，周二至周五（24日至27日）鋒面由北往南在台灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。提醒鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性。

氣象局表示，周六、周日（28日、29日）預估鋒面又北移至台灣北部海面，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。