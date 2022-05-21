受到鋒面等影響，中央氣象局指出，明後2天北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；24日至27日中南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；而22日至27日東半部地區及西半部山區有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象局資深預報員林定宜表示，今天台灣吹的為偏北風至東北風，迎風的東半及北部會有零星的短暫陣雨，中南部山區午後也會有局部短暫陣雨，不過雨勢不致於太大。

林定宜說，而就短期定星量降水預報觀察，今天白天雨區主要是在北部及東半部地區，會有零星短暫陣雨，午後的話中南部山區也有可能會有局部短暫陣雨出現，而今天晚上至明天白天之間，水氣會漸增加，主要是華南雲雨區東移影響，明天不只在北部東半部會有短暫陣雨外，中部地區也有可能會有局部的零星陣雨，其他地區則是午後可能會有短暫陣雨，

林定宜說，下周受到鋒面影響，各地天氣不穩定，23日及24日鋒面在台灣北部地區，北部及東北部會有局部的短暫陣雨或雷雨，其他地區也有可能會有短暫陣雨；25日至27日受到鋒面往南，降雨區域會在中南部為主，東半部及中南部地區會有短暫陣雨或雷雨，部分地區也會有局部較大雨勢。