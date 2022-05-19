受南方雲系影響，易有短延時強降雨，氣象局今上午10時15分發布宜蘭縣、台東縣大雨特報，今（19日）宜蘭山區、蘭嶼及綠島有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。接著周六至下周三（21日至25日）滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地容易會有短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，今天南方雲系北移，東半部及恆春半島的降雨明顯，整天都有不定時短暫陣雨或雷雨，且雨勢大，有局部大雨發生的機率，南部地區及其他山區也有短暫陣雨或雷雨，但較為局部，中部以北平地則是雲量增加。

氣溫部分，氣象局表示，今天白天雲量增多，高溫略降，不過仍較為舒適溫暖，西半部約28、29度，東半部則在25、26度。周五（20日）南方雲系北移加上鋒面逐漸在台灣附近形成，降雨區域增多，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北局部短暫陣雨。

氣象局表示，周六至下周三（21日至25日）滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地容易會有短暫陣雨或雷雨；周六、周日鋒面位置偏南，降雨以鋒後華南水氣一波一波移入為主，當中會有雨停的空檔，中部以北及東北部氣溫稍下降；下周一開始鋒面有逐漸北抬的趨勢，降雨以北部及東半部為主，其他地區較為局部；下周二、三鋒前南方上來的水氣增加，東半部及南部容易下雨，其他地區午後降雨機率也會提高。