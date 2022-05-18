羅浮溫泉湯池內建戶外6個大眾池共可容納120人，於去年11月開幕，吸引不少遊客造訪。（桃園市政府觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市復興區推廣溫泉觀光深受遊客喜愛，市府也規畫要將溫泉區擴大至小烏來義盛及爺亨地區，但遭市議員質疑進度過慢，盼趕緊推動可帶動原鄉就業。市長鄭文燦回應，義盛1號井下半年將鑽探，爺亨地區正由公所與鑿井預定地地主討論價購事宜，未來可串連3地。

羅浮溫泉湯池內建戶外6個大眾池共可容納120人，於去年11月開幕，溫泉泉質屬碳酸氫鈉泉，具美白軟化膚質效果，更俗稱「美人湯」，吸引不少遊客造訪。在地市議員陳瑛指出，復興區原本就有一定的遊客量，若可以加強推廣溫泉產業，能在秋冬也留住遊客，可以進而帶動原民青年返鄉工作。

陳瑛表示，目前僅羅浮有溫泉產業，小烏來義盛及爺亨地區也有規畫要設置，但進度稍嫌慢，盼能儘速推動，早日活化原鄉。觀旅局表示，羅浮溫泉區已慢慢成形，待都市計畫重劃後可取得溫泉旅館用地，風管處已針對溫泉取供管線、取供系統及溫泉使用費收費標準做規畫，預計7月周邊溫泉業者可申請取用溫泉水，9月起當地業者可使用溫泉水經營溫泉產業。

觀旅局指出，先前義盛地區已辦理溫泉資源探測，報告顯示義盛地區蘊藏溫泉資源，預估泉量為150至300CMD、泉溫為攝氏40至50度、屬於碳氫鈉泉，正辦理義盛1號井鑿井設計、開發許可及溫泉取供可行性評估，近期會辦理部落會議徵求同意，預計下半年鑽探施作。至於爺亨地區的溫泉資源，復興公所已與鑿井預定地地主討論價購事宜，待取得土地後會辦理溫泉開發、鑽鑿工程。

復興區除了有溫泉觀光，水蜜桃也是原鄉特色農作，陳瑛說，近期為5月桃、水蜜桃的產季，水蜜桃易受不穩的氣候影響進而導致受傷、落果等農損，農民卻只能自行吸收，盼市府能替農民分擔。

農業局回應，中央已預告修正水蜜桃現金救助額度，救助金額由原每公頃9萬元調整至9萬5千元。另外市府也極力向中央爭取規畫水蜜桃農作物保險，中央補助保費50％、農業局補助40％、果農只須負擔10％，若保單成立會鼓勵農民踴躍投保。