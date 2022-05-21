明（22日）受華南雲雨區東移影響，北部、中部及東半部地區水氣增多，容易降雨，下周一到下周五（23日到27日）梅雨鋒面由北往南在台灣附近移動，不排除有中小尺度的對流發展，造成較強雨勢，下周六（28日）鋒面回馬槍又北移至台灣北部海面，全台各地都有下雨機會，而雨勢可能持續到5月底。

中央氣象局表示，明天受華南雲雨區東移影響，水氣逐漸增多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣型態，午後山區有局部短暫陣雨發生機率。

溫度方面，明天不論高溫、低溫都比今天略降一些，預測夜晚清晨各地低溫約21至25度；白天高溫北部及宜花東地區為23至27度，中南部地區為18至31度，感受上舒適至溫暖。

21日、22日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局分析，下周一到下周五梅雨鋒面由北往南在台灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中可能有中小尺度的對流發展，造成較強雨勢。氣象局預報員林定宜也指出，梅雨季還沒結束，雨勢可能持續到5月底。

下周一北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣型態，午後南部、東半部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

下周二到下周五加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。下周六鋒面又北移至台灣北部海面，造成中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。