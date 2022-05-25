澎湖施打莫德納疫苗約1044人。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣25日啟動5至11歲兒童、12至17歲青少年施打BNT疫苗施打，澎湖縣長賴峰偉專程至中正國小關心疫苗施打時表示，兒童施打疫苗能提高保護力，降低重症及住院率，縣府鼓勵兒童踴躍接種疫苗，抵禦Omicron病毒威脅。

賴峰偉表示，澎湖5至11歲兒童符合接種BNT兒童疫苗資格者約4569人，扣除第一波已施打莫德納疫苗約1044人，剩餘約3191人可選擇施打BNT兒童疫苗，中央第一波撥配澎湖1500劑疫苗，呼籲尚未打疫苗學童踴躍接種，加強保護效力。

澎湖校園5至11歲兒童、12至17歲青少年BNT疫苗開打首日，賴峰偉在教育處長蘇啟昌、衛生局長蕭靜蓉陪同下前往中正國小關心疫苗施打情形，並提醒學生打疫苗放鬆心情，減少因緊張產生暈針狀況。

賴峰偉表示，BNT兒童疫苗可能發生局部紅腫、疲倦、頭痛、肌肉或關節痠痛、發燒等副作用，他呼籲學生打完疫苗後多喝水、多休息，避免劇烈運動，如有身體不適，立即向教師或家長反應。

澎湖縣政府表示，中正國小及附設幼兒園全校學生有意願施打BNT疫苗一共有222位，其中5至11歲兒童207位，12歲以上15位，學童經醫師評估健康許可後施打疫苗，打完疫苗現場留觀15分鐘，觀察施打後身體狀況，學校也特別播放卡通影片舒緩學童的情緒。