金門今天新增確診新冠104例，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增確診新冠104例，縣府下午直播說明最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增確診新冠104例，縣府下午直播說明最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增確診新冠104例，縣府下午直播說明最新疫情狀況之四。（縣府提供）

快篩陽性診斷確診暨開立藥物流程。（縣府提供）

金門今天新增確診新冠104例，累計1540例。縣府宣布，兒童BNT明起在鄉鎮衛生所和學校排班開打，統計家長同意接種率為68.84％，與5月初莫德納開打的同意接種率18.8％相較，明顯高出一大截。

縣府說明，今天新增104名確診者，確診累計1540例，目前收治中40例，無症狀或輕症34例、中症1例、重症5例，確診者居家照護706例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者131人，目前居家隔離205人，解除居家隔離146人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

針對兒童疫苗接種，縣府也說明，5到11歲學童總人數為4881人，截至昨(23)日止，同意接種為3360人(含私立幼兒園)，同意接種率為68.84％。基於接種量能、空間與安全問題的考量，金城學區學校與金湖國小(含附幼)採到校接種，其餘學校則配合各鄉鎮衛生所時間接種。

縣府表示，屆時將由各校指派校護與人員到場協助，也請家長留意各校通知的接種時間與地點，在指定時間內，攜帶學童的健保卡，陪同前往接種。

縣府表示，全民快篩陽視同確診的政策正式上路後，快篩陽性者，經由醫師診斷後確診，進行後續通報或進行PCR採檢確診後，再依據每人情況開立適當藥物，如在部立金門醫院或衛生所，即為藥物配賦點，可逕行領藥，如非藥物配賦點，則可持釋出處方箋至配賦點領藥。

另有關縣內某住宿型長照機構院內感染的情況，縣府指出統計5月8日至今(24)日止，確診住民共有14人、解除隔離11人、隔離中3人，確診工作人員11人、解除隔離5人、隔離中6人。後續處置作為有：1.將對疑似個案進行快篩與就醫，並進行疫調；2.一線工作人員每日快篩陰性才能工作；3.無症狀與輕症確診住民與照顧人員安排1人1室隔離照顧。

縣府表示，依照現階段防疫規定，確診者和密切接觸者均已居家隔離或監測，為去除鄉親對自身是否仍有傳染力的疑慮，縣府也決定自明(25)日開始，防疫包內加放4支快篩試劑，讓確診者家屬、照料者、密切接觸的人可以自我檢測，也能夠安心。衛生局提醒，自主健康管理期內，仍可能呈現時陰時陽狀況，請鄉親注意。