國內新冠疫情持續延燒，指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前本土疫情沒有快速往上升，控制得宜，不過有男網友指出，老婆工作的店裡老闆確診了，老闆娘不但不做快篩，還照常開店營業，連熟客來也說自己快篩陽性沒通報，一樣出門上班，讓老婆聽了快崩潰，質疑「現在防疫規定到底還有誰在遵守？」

這名男網友昨天（24日）在臉書《爆怨公社》發文表示，老婆的老闆上周確診，發燒在家休息裡，只有老闆娘自己開店，而老婆關心老闆娘有無症狀與快篩時，老闆娘竟語出驚人回答「我沒症狀，所以不想快篩」，還交代千萬別跟客人說老闆確診，免得影響生意。

原PO表示，過幾天老闆的兒子也確診，但老闆娘還是不快篩，讓顧客跟老婆都暴露在染疫風險中，正當老婆擔心自己可能會被感染時，昨天一名熟客來店裡閒聊問道「妳們店有人確診嗎？」老婆開玩笑回「誰沒在店裡就是了」，接著熟客自爆「其實我快篩陽性，但沒有什麼症狀，所以還是出來上班，沒通報」，讓老婆聽了不敢置信，連原PO聽了也傻眼，「現在是人民自主加速與病毒共存嗎？」

原PO貼出與老婆的LINE對話，得知老婆的老闆確診了。(翻攝自 爆怨公社)

對此，網友紛紛留言：「很多地方都這樣，連咳嗽那麼嚴重了還是照開」、「我也有一位同事這樣，很想轟下去」、「看看為啥確診數下降就差不多該知道了什麼」；也有人表示，「症狀這種東西每個人體感不同，政府說沒症狀不用快篩，所以保護好自己吧」。