金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，在理賠出險潮逐步湧現下，2022年截至23日理賠金額達25.82億元、周增18.03億元，平均一天理賠近2.58億元、周增達1.5倍，並已超越今年保費收入21.19億元，確定成為「賠錢貨」。

金管會統計，防疫保單今年截至5月23日合計承保件數269.1萬件，周增18.39萬件或7.34％，保費收入21.19億元，周增2.03億元或10.61％。不過，理賠件數達7.31萬件，周增2.32萬件或46.55％，理賠金額25.82億元，周增達7.78億元或43.18％。

而保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至23日承保件數14.37萬件，周增0.96萬件或7.16％，保費收入5.66億元，周增0.34億元或6.51％。理賠件數5759件，周增1736件或43.15％，理賠金額1.99億元，周增0.58億元或41.97％，同現出險理賠潮。

不過，今年理賠的防疫保單部分為去年投保迄今的有效契約，若以去年開賣起算至今年5月23日，合計保費收入92.76億元、理賠金額48.82億元，理賠率亦達52.63％。由於申請理賠有時間差，業界目前預期理賠高峰可能會出現在6、7月間。

金管會主委黃天牧對此強調，保險公司承保多少保單「該賠的就要賠」，若賠到要增資就該增資。幾家承保較多的產險公司大股東亦已承諾要增資，金管會亦已拿到相關承諾，澄清並非要在政策上會替保險公司「止血」。