產險防疫險保單確定成為「賠錢貨」。金管會24日公布最新統計，今年到5月23日為止，防疫險保單共承保269.1萬件，保費21.19億元，但同時間，已理賠25.82億元，超過今年已收保費。但有些是去年投保延續至今的有效契約，若以去年加今年保費收入92.76億元來看，兩年合計理賠48.82億元，累計理賠率亦已達52.6％。

從5月17日到23日的一週內，防疫險保單再增2.3萬件理賠申請，累計理賠件數已達7.31萬件，單周理賠金額增加近7.79億元，跟上一週金額及件數相比，增加並不多，估計是申請理賠遞延，確診及隔離人數暴增，到申請理賠至少有10天以上的落差，理賠高峰可能6月及7月才會出現。

但截到5月23日止，共理賠7.3萬件，僅占今年以來新承保件數的2.7％，距離估計確診率15％，仍有極大的距離，距離目前確診人數占所有總人口數近6％來看，亦還有很多保戶未來申請，在此情況下今年新收的保費都已「賠光」，若真如金管會透露理賠超過410億元，則防疫險保單推出二年多，共收近94億元保費，都還不夠賠，產險公司增資將無可避免。