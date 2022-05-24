台灣民意基金會今（24）日公布最新民調，其中六都市長的防疫表現，由新北市長侯友宜獲得36.3％的支持度拿下第一，媒體人韋安也列出侯友宜的一系列作為，說「侯友宜苦民所苦、為民請命，在一些政客的眼中，難道都是『口水戰』？到底誰眼中只有政黨的利益，沒有人民的疾苦？」

韋安今日在臉書表示，法定傳染病系統的卡關問題，去年就已造成「校正回歸」出現，今年疫情再度爆發，侯友宜已經喊了1個多月，希望中央能夠儘快解決，結果一直到上周行政院長蘇貞昌才要行政院政委唐鳳救火。

韋安指出，「快篩陽視同確診」的議題，侯友宜也早在20多天前就希望中央實施，結果指揮中心一直拖到本周才要全面實施，「這項決策，指揮中心慢了整整三個星期了！如果早接受侯友宜的建議，可以減少多少輕症，不幸淪為中重症或是死亡？」

此外，韋安更列出侯友宜過往政策，指出早在3月初他就已動員新北市公私立醫療系統；輕症無症狀「居家照護」措施也是由新北先試行，其他縣市才跟上；到本月22日為止，新北的醫療體系累計已照護31萬7650人。

韋安表示，事實、證據、時地物一目了然，「難道這些是新北『叫不動醫院』？侯友宜為新北防疫，沒有超前部署和盡心盡力？」並感嘆說「侯友宜苦民所苦、為民請命，在一些政客的眼中，難道都是『口水戰』？到底誰眼中只有政黨的利益，沒有人民的疾苦？」