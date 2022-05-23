民眾黨台北市士林北投議員擬參選人黃瀞瑩、陳思宇(如圖)可望不進行民調廝殺。（摘自陳思宇臉書）

民眾黨台北市議員布局，士林、北投（第一選區）及大安、文山（第六選區）皆各推派2人，黨內原規畫5月做一次全民調，確定都在安全名單才會全提。但上周黨中央拍板，由地方評估是否要做民調；士北擬參選人黃瀞瑩、陳思宇可望不做民調，2人都提名。

據悉，上周三民眾黨中央委員召開會議，針對全台提2席選區，決議回歸各地方討論提2席的可行性，地方黨部評估有需要進行民調，再報請中央，由中央執行民調。

傳出黨內已定調士林北投不進行民調，但大安文山要做民調，因黨內認為擬參選人張志豪、張幸松2人實力太弱，一直將大安文山列為「重點關懷區」；如今，士林北投雙姝之爭似乎歸於平靜，反倒是大安文山兩名選將要廝殺對戰。

民眾黨北市黨部主委林國成指出，如果黃瀞瑩跟陳思宇兩人同意各自努力、不做民調，市黨部有什麼好堅持？但若張志豪跟張幸松其中有一方說要做民調，那就一定要做，他們要自己決定，還在協調中。

對此，張志豪主張大安文山只有1席的空間，他說，若最後沒有協調出1人，當然用民調見真章是最公平的方式，但黨中央給出更好的方式他也都支持。張幸松則說，是否要民調沒有堅持，反正提名就認真地跑，不希望民調弄掉誰，也很少看到國、民兩黨提名後再做民調。

士林北投部分，黃瀞瑩強調，黨中央應整合在地所有力量，達成席次最大化的結果，而候選人在這段時間的努力也不容被忽視，黨應將焦點放在協助候選人拓展票源上。陳思宇僅說，目前以防疫優先，無論如何都不會影響在地的服務，相關訊息以黨的說明為主。