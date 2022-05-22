在國民黨主席朱立倫突襲式提名前行政院長張善政參選桃園市長後，在桃園政壇及國民黨內都炸了鍋，特別是藍軍支持者的批評聲音更大，朱立倫此舉不僅沒有解決問題，反而製造出更大的矛盾。文化大學廣告系主任鈕則勳為此提出解方，如朱張參用，將有「一箭六雕」的好處。

鈕則勳在「歷史哥」李易修的網路節目「Who來座談」中說，「桃園衝突，解套還需張善政」，這套說法同時也在粉專「鈕則勳的行銷扭一下」刊登。

鈕則勳指出，桃園局勢搞到如此難收拾，靠朱立倫已經無法收拾殘局，只有張善政，這原本無辜、但被推到火線上的提名人，才能創造解套的可能。而張善政如向朱立倫建議，將他及其他想參選的人都納入民調，扎扎實實地辦一次初選，甚至將民眾黨立委賴香伶都納入，立刻就有「一箭六雕」的好處。

至於張善政向朱立倫建議「將他納入民調」，所謂的六大好處，鈕則勳說明：

一、張善政只要能勝出，正當性強化，也可杜悠悠之口

二、凸顯張善政的高度，畢竟是閣揆與副總統候選人格局，若能如此建議，更增高度，若能勝出，政治能量更強！民進黨更怕！

三、立即可以修補黨內衝突，創造團結可能。

四、補強國民黨黨內民主、程序正義，作為民進黨的對照組。

五、將原本拖棚的歹戲，變為可主導議題、創造正面聲量的顯著議題。

六、張若能遠勝民眾黨賴香伶，還能創造藍白桃園合作的機會。

鈕則勳認為，或許是發現桃園的局賽並未如黨中央所設想的那般樂觀，也可能是發現反撲力量的發展已非中央可以掌控，張善政、黃健庭及朱立倫先後都道歉了，但坦白說，這道歉來得太晚，而且根本沒意義。

鈕則勳表示，要道歉，提名時就要做了，或許黨中央一直沈浸在碾壓式「突襲」提名的勝利喜悅中，而樂觀認為這張「好牌」會創造摧枯拉朽的說服效果，壓根就沒想到要對自己的疏於溝通、不尊重制度來先表示對其他參選人及地方的歉意。

鈕則勳懷疑，國民黨中央到底是哪來的勇氣與自信，會認為藍軍支持者會贊同這違背民主政黨「程序正義」的霸權式操作，支持者會認同為了達到目標，真能不擇手段？得票未過半的弱勢朱主席動輒想用碾壓式、集權式、突襲式的操作，還真的把藍軍支持者當作不管是非對錯、都全力擁護蔡英文的817了。

在「歷史哥」的節目中，鈕則勳也向國民黨中壯派代表人物、要參選台北市長的蔣萬安及前主席江啟臣喊話，「敲碗等著他倆出來說幾句公道話」。畢竟針對「朱式決策風格」台北市議員鍾佩君及李柏毅都分別說了「令人痛心」與「怎麼能夠服眾」的質疑，獲得廣大網友點讚呼應支持，更有許多藍軍與親藍的桃園市議員同聲批評，遑論本就與羅智強友好、一直持續關注這議題的台北市議員徐巧芯與游淑慧。

鈕則勳分析，很明顯的，國民黨新世代市議員對落實黨內民主的期許及國民黨改革企圖心已然迫切，若是中壯派的領頭羊蔣萬安與江啟臣能以自己的高度站出來說幾句話，「中壯接班」便更能獲得沛然莫之能禦的能量，振奮藍軍支持者，同時迫使黨中央的決策更能兼顧民主與社會觀感。

鈕則勳最後提到，最遺憾的是，明明是朱立倫捅的婁子，卻是有專業、形象好、不搞權的張善政要補破網，「真替張院長不值啊！」