民進黨立委陳瑩媒合業者，贈台東原鄉棒球隊千份快篩劑。（莊哲權攝）

台東偏鄉學校的棒球隊孩童普遍集體住宿且快篩劑取得不易，民進黨立委陳瑩媒合生化藥廠業者捐贈1000劑快篩劑， 將由台東縣棒球協會協助分配給原鄉棒球隊學生備用，讓年輕球員能安心練球。

陳瑩說，原鄉許多學校棒球隊員都是集體住宿，在這波凶猛的疫情中，球員練習時若有身體不適，希望可以馬上有快篩使用，但是目前原鄉的快篩仍有不足的情形，取得也不容易，球隊根本無法採購備用。

陳瑩表示，疫情仍在高峰，快篩試劑不足的情形，原鄉更為顯著，獲悉孩童的需求後立即媒合亞洲生化公司董事長陳振興，贈送原鄉基層棒球隊1000份快篩，照顧年輕小球員。

陳振興指出，來到棒球之鄉，看到這些台東小球員心情特別激動，當陳瑩告訴他需求時，就決定捐贈出公司最好的快篩劑，只要是CT值30以內的病毒量，該快篩劑可百分百驗出。

這1000份快篩的發放將以偏鄉國中小住宿型棒球隊為主，例如紅葉、卑南、豐田、新生4所國小先應急。