本土疫情衝擊許多高齡長者及未打疫苗的兒童，重症暨胸腔科醫師黃軒表示，Omicron變異株會侵襲抵抗力不好的族群，他提出美國數據說，以小孩來說，毎10萬個小孩，就會有19.1位需要住院，呼籲家長應盡快給5至11歲兒童打疫苗，並提醒父母也要打滿三劑疫苗，才能好好照顧孩子。

黃軒今（25）日於個人臉書粉專指出，Omicron在台灣大爆炸，病毒就會往抵抗力差的族群擴散，兒童就是其中一族群，作為家長應給5至11歲孩子接種疫苗。根據美國疾病管制與預防中心研究，5至11歲因新冠肺炎而住院的孩子，10位中有3個本身沒有慢性病史，9個沒有接種任一劑新冠疫苗，2個需要住加護病房治療。

黃軒分析，Omicron與先前的變異株相比，染疫的住院率增加，以小孩來說，Omicron 流行期間，毎10萬個小孩，就會有19.1位需要住院，Delta流行時期，毎10萬個小孩，只有9.2位需要住院。

黃軒表示，兒童打疫苗副作用低，接種後出現過敏性休克或心肌炎等不良反應機率為萬分之0.1，據美國兒科學會數據指出，迄今美國共出現962位兒童死亡病例，致死率是0.01%，也就是「萬分之1，但不打疫苗的孩子除住院率高外，重症死亡率也高。

不過黃軒說，並非每個小孩都能打疫苗，曾對疫苗發生過敏反應、正在發燒、慢性疾病正在急性發作等，都應暫緩接種或不能接種，需由醫師評估身體狀況施打為佳。黃軒提醒，疫情流行下父母也要打滿三劑疫苗，才能保障自身健康，成為孩子的照顧者。