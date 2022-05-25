疫情持續嚴峻，鼓勵長者打疫苗，新北市長侯友宜表示，鼓勵長者來打疫苗，只要長者65歲以上，不管打第一劑、第二劑、第三劑、第四劑，只要到6月底出來打四劑，會送兩支快篩試劑，隨時保護自己，也保護家人。

侯友宜說，65歲以上長者第三劑已經打到72％，但他也看到部分第一劑、第二劑、第三劑還可以衝高一點，尤其第四劑即將開打，六十五歲以上的長者是最脆弱的族群，中重症跟死亡率六十五歲以上也最多，鼓勵我們長者來打。