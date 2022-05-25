板橋江翠篩檢站原提供的「PCR採檢和防疫急門診」服務，26日起將調整為「快篩陽判讀、有疑義採檢」及「中西醫門診＋領藥」。（新北市新聞局提供）

「快篩陽視同確診」26日將上路，新北市長侯友市政會議中表示，新北率先提出，早已準備好了。（陳慰慈攝）

「快篩陽視同確診」26日將上路，新北市長侯友宜今早前往板橋江翠大型篩檢站了解社篩站轉型調整的整備情形，接著在市政會議中表示，新北率先於5月1日提出不限對象開放「快篩陽視同確診」，大聲疾呼中央盡速一次到位，在反映了近一個月後，總算要全面實施，他希望明天一發動新北都能上軌道，「既然新北講了那麼久，就要勇敢承擔把事情做好。」

新北市居家照護啟動迄今，已照護34萬2千人，對於醫療量能保全，讓第一線醫事人員人力全力固守中、重症，侯友宜說，新北率先提出5大首倡，包括4月11日提出居家照護，4月22日提出居隔轉型，5月1日提出快篩陽視同確診，11日提出 PCR陽及早收案，20日提出分群照護。

侯友宜說，5大首倡有些卡在中央主管機關，他尊重中央，但如能夠自5月1日後3、5天就先啟動「快篩陽視同確診」，當中就能減少很多人從輕症變重症，重症甚至導致死亡，簡化流程，是讓他們能即時得到診斷的最重要方法。

侯友宜強調，為保全醫療量能，減少PCR採檢耗費人力，民眾不用苦苦排隊等候採檢PCR，加速診斷及早給予需要的民眾藥物治療，他從5月1日起便不斷要新北市也及早就做好了相關準備。

「快篩陽視同確診」26日上路，侯友宜說，新北市早已規畫做好相關調整準備，包括：遠距門診增加、防疫急門診轉型、親友代為門診增加、社區篩檢站轉型等四大項，以因應協助快篩陽民眾能迅速完成判定通報，有需要者能及時獲得藥物治療。

新北市立聯合醫院院長項正川表示，新北聯醫從去年至今累計採檢人數達27萬3千人次，板橋江翠大型篩檢站從去年6月起開設至今從未間斷提供採檢服務，因應疫情民眾需求，11日起更加設防疫急門診服務，目前每天PCR採檢量1000人次、中西醫門診500人次。

項正川指出，「快篩陽視同確診」全面實施後，原提供的「PCR採檢和防疫急門診」服務將調整為「快篩陽判讀、有疑義採檢」及「中西醫門診＋領藥」兩大項服務，每日服務人數達1800人次。

侯友宜呼籲，雖然目前99.7％都是輕症，但不要賭那0.3％，「快篩陽視同確診」實施後，希望快篩陽不願出來排隊做PCR的民眾，可以勇於出來看病接受診療，好好把身體照護好，畢竟沒人願意確診，感染就去面對解決問題。