蔡英文總統今日視察北榮，新北市長侯友宜被問到會不會希望總統來看新北時表示，總統的行程他不清楚，最重要是把事情趕快做好，才是人民最大的期待。

對於防疫支持度是全台最高，侯友宜說，現在還在防疫期間，人民碰到了很多問題，還是要大家好好把事情做好，所以在防疫我們一定全力以赴，努力的把工作做好，符合人民的期待，這是他現在最應該做的事。

被問到中央是否不夠重視地方，侯友宜說，新北人口最多，再加上流動人口也是最高，屬高傳播率、高感染率地方，會全力以赴，把疫情守住，努力防止疫情擴散。