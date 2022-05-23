新北市府規畫在蘆洲北側農業區興建萬坪醫院，卻卡在內政部遲遲未過，市長侯友宜今（23日）市政總質詢時批評內政部「審得有夠慢！」內政部營建署稍早則發布新聞稿指出，有關醫院設立癥結因新北市府尚未獲得中央主管機關籌設許可，後續願意協助市府另案提出都市計畫變更之審議作業。

營建署表示，有關「蘆南蘆北農業區整體開發」變更案，開發面積高達160公頃，經內政部都市計畫委員會召開5次專案小組會議及現地勘查，考量仍有農業區1013家工廠處理、三重果菜批發市場遷建、銀河灣計畫及水資源中心設置等重大議題，且涉及區段徵收土地所有權人意願及公益性與必要性審議流程。

營建署強調，有關醫院設立癥結因新北市府尚未獲得中央主管機關籌設許可，後續願意協助市府另案提出都市計畫變更之審議作業。

營建署進一步說明，新北市政府於蘆南蘆北農業區整體開發案北側劃設醫療設施用地，並規畫499床之綜合型區域醫院，面積約3公頃，都委會專案小組請新北市政府釐清是否符合醫療區域之劃分、面積需求分析、開發量體及空間配置等計畫內容，且籌設許可尚未經衛福部同意，另考量醫療設施用地非屬區段徵收共同負擔項目，後續仍需完成區段徵收配地後，方可申請建築使用，一般開發約需3至5年。

營建署指出，該案蘆南蘆北農業區整體開發及區段徵收程序倘若無法配合地方醫院之需求，市府應評估醫院設立之急迫性並盡速取得衛福部醫院籌設計畫許可，另案啟動都市計畫迅行變更，後續將協助辦理都市計畫審議作業。