國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄25日新增9613例本土確診個案，高市府宣布，為了減緩疫情擴散的狀況，將會於6月1日起發放給65歲以上長輩、幼兒、原住民每人2劑快篩試劑，另外，快篩陽性的民眾5月26日開始經過醫師診斷後就視同確診。

高雄市長陳其邁指出，為了避免病毒持續擴散，高市府將於6月1日起發放每人2劑快篩試劑給65歲以上長輩、原住民、兒童等高風險族群，幼兒園及國小由學校配發，而2歲以上未就讀幼兒園的學齡前兒童、65歲以上長輩、設籍原鄉地區的原住民則是由里長逐一發放。

另外，高市府防疫團隊與中央經過討論後決議，只要快篩陽性的民眾經過醫師診斷就視同確診，目的是希望爭取治療時間，經醫師判定確診後，將會立即給高風險民眾藥物予以治療。

高市府衛生局說明，高雄新增9613例本土確診個案，分別為居家隔離期間陰轉陽2151例，外縣市旅遊史134例，密切接觸者7061例，新案疫調中232例，密切接觸者仍然占最多數，確診者同住親友共有2606例染疫、餐飲娛樂1147例、職場校園2559例、高風險場域749例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。