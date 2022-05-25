據家扶基金會統計，今年截至5月20日為止，已有超過3137名扶助家庭成員確診，且數字不斷攀升新高。如扶助戶小維(化名)的父親因工作染疫，連帶影響母親、小維及七個月大的弟弟確診，家中頓失收入，且因弟弟年幼，於負壓隔離病房治療，病況不穩已讓父母憂心，衍生醫療費用更是龐大的壓力。

家扶調查顯示，扶助家庭有六成以上因疫情收入減少，原本收入就僅勉強應付基本生活，疫情時刻再額外衍生就醫及住院等照顧費用，更為雪上加霜。為協助弱勢家庭度過疫情難關，家扶社工除慰問關心，並提供急難救助金及民生用品先穩定一家生活，陪伴並協助家庭應變各項緊急狀況。

家扶基金會表示，針對確診或受疫情影響的服務家庭，經社工評估後，將提供「物資箱」及「急難救助金」；而本周因全台學校幾乎停課，未確診而有物資需求的家庭也會提供物資箱，由社工親送或宅配至家庭，內容物以易保存且兼具健康為主食品以及民生消耗品，包含罐頭、麵條、保久乳、調理包等食品，以及衛生紙、防疫用品等民生物資，保護家庭健康安全，並減輕因疫情帶來的經濟負擔。

疫情洪峰將屆，對弱勢家庭勢必帶來更大的考驗，家扶基金會林秀鳳處長表示，疫情帶給弱勢家庭的衝擊更甚一般家庭，而弱勢兒少停課的生活與學習也令人擔憂。家扶社工持續關心扶助家庭因應狀況，提供各式扶幼服務與協助，目前已有破萬戶弱勢家庭遭遇急難，或兒少學習所需拉警報，盼社會大眾在此最需要的時刻，疫起扶幼助貧渡難關，幫助弱勢家庭與兒少安家、安學與安心；捐款可洽家扶基金會官網。