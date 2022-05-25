快篩陽性即視同確診即將上路，基隆市長林右昌今日表示，已提前協調50處醫療院所，轉型為「快篩陽判定確診」門診，並開放診所給予一般藥物、口服抗病毒藥物，只要中央政策一宣布就可立即換軌上路。

林右昌指出，前階段全國疫情發展集中在北北基桃，現階段中南部疫情逐步升溫，盛行率趨於一致，現在民眾只要快篩陽，有超過95％PCR為陽性。他提及，疫情處於高原期，且可能持續一段時間，為不影響醫院醫療量能，縮減確診者等待PCR採檢報告，以及投藥的黃金期，支持中央推動快篩陽性視同確診政策。

林右昌說，未來快篩陽判定確診政策上路後，基隆市3處社區篩檢站將提供民眾套餐式症狀給藥；5家醫院及42家基層診所將提供現場或視訊看診。此外，診所除給予一般症狀藥物外，也可針對有需要的民眾，快速開立口服抗病毒藥物。

至於疫苗施打部分，林右昌提及，學齡前小朋友，只要孩童年滿5歲，無論在公幼、私幼或者尚未就學，從5月30日起，可自行到10家孩童BNT專診預約施打疫苗。分別為，信義區衛生福利部基隆醫院，中正區博群診所、中山區至誠診所，七堵區紀醫師診所，暖暖區碇內診所，仁愛區王孟俊診所、仁祥診所、仁愛診所，安樂區李偉華耳鼻喉科診所、李卓為診所。

最後，林右昌呼籲，65歲以上 （原住民55歲以上）尚未完成疫苗接種，包括基礎劑或追加劑民眾，請盡速前往接種。他強調，6月30日前接種疫苗者都可獲得500元禮券及2劑快篩試劑。