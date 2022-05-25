基隆市長林右昌今日宣布，為鼓勵長輩盡速完成接種疫苗，明日起至6月30日止，除送500元禮券，以及中央發送的2劑快篩外，市府再加碼送設籍在基隆市民2劑快篩，鼓勵65歲以上長者、55歲以上原住民，加速提升防護力。

中央今日祭出催打措施，宣布65歲以上長者、55歲以上原住民只要接種疫苗，均可免費獲得2劑快篩試劑。林右昌則喊加碼，針對設籍在基隆的長者再加發送2劑快篩，共可獲得500元禮券及4劑快篩，籲請尚未接種疫苗長者，踴躍前往施打。

林右昌指出，目前基隆市65歲以上長輩疫苗施打率，第一劑84.4％、第二劑80.4％、第三劑63.8％，雖疫苗施打率在全國名列前茅，但為鼓勵尚未完成基礎劑及追加劑施打的民眾，再加碼送快篩，盼長者盡速產生保護力。

林右昌提醒，500元禮券及4劑快篩試劑發放期間，從5月26日起至6月30日止，不管是基礎劑或追加劑，民眾只要符合施打資格，攜帶健保卡及小黃卡，前往本市合約醫療院所施打疫苗，即可獲得。