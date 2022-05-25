中重症增191例！76死創單日新高 6歲童高燒42.7度腦炎重症

指揮中心表示，新增76例死亡個案中，年齡分布為30到90歲以上，其中73人有慢性病史，31人未接種疫苗，其中50人年齡大於80歲。

指揮中心今公布新增76死。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中，其中2例個案為30多歲，一名為女性，曾接種1劑疫苗，有心血管病史，染疫後出現肺炎及敗血性休克過世，另一名為男性，未接種疫苗，有癌症病史、心血管疾病等慢性病史。

中重症部分，羅一鈞指出，今日新增一位雲林6歲男童，一度發燒到42.7度，經檢查發現有肺炎和腦水腫，緊急收治於加護病房，為國內第7例兒童染疫併發腦炎個案。

羅一鈞表示，該名6歲男童本身有氣喘和過敏性鼻炎病史，5月21日家人先確診，當天晚上男童出現發燒39度，寒顫、食慾下降症狀，深夜又出現意識變化、嘔吐、抽搐症狀，緊急送醫，到急診時量體溫是42.7度，血壓偏低，緊急快篩確認是新冠陽性，轉送另一家醫院加護病房插管治療，X光發現肺炎和腦水腫，診斷新冠病毒感染併發腦炎，曾使用類固醇，瑞德西韋、免疫球蛋白、免疫調節劑。

羅一鈞說，目前國內兒童重症累計15例，其中7例腦炎、4例肺炎、2例敗血症、1例家中死亡經診斷死因為新冠肺炎。羅一鈞提醒，腦炎個案亦有發生在10歲、6歲、5歲兒童，鼓勵家長讓孩子盡速接種疫苗。

另外，今天新增191例本土中重症以上個案。指揮中心統計，今年1月以來，國內累計144萬1731例本土個案，中重症個案共3355名，其中701位死亡；整體而言，本土個案約有99.77％為輕症或無症狀，共143萬8376例，0.17％為中症，共2474人，0.06％為重症，共881人。