聚積(3527)最新宣布，助力幻映紀元於北京打造一流的LED虛擬製片工作室，藉由LED顯示屏一同推動一場屬於影視產業的「文藝復興」。聚積深耕LED驅動晶片多年，現階段開始進入收割期，繼第一季交出淡季不淡的佳績後，預估第二季營收可望再進一步成長。

聚積於兩年前就看好LED顯示屏將會為影視產業帶來一番革新，並將產品線進一步延伸至虛擬製作應用，在與各方夥伴密切的合作之下，聚積對於LED顯示屏在拍攝環境中必須具備的硬體規格有了更深刻的認識。聚積針對此應用開發專屬的驅動晶片，適用於不同類型的虛擬製作，不管是商業拍攝、MV拍攝或是高階的電影拍攝等等皆有合適的產品，能使LED顯示屏達到HDR效果，並滿足高亮度、高灰階、高刷新率、高解析度等拍攝需求。

聚積第一季在高利基型產品帶動下，聚積第一季合併營收為7.35億元、年成長27.6%，歸屬母公司淨利1.3億元、年成長312.8%，單季每股淨利2.92元，包括營收、歸屬母公司淨利皆同步寫下歷史同期新高。展望第二季，聚積看好營收可望相較第一季再成長，也會透過產品組合、利基型產品來維持住毛利率，第二季費用率則預計和第一季類似。

不僅如此，聚積也同於LED顯示屏用於虛擬製作的發展充滿期待，會持續聯手製片工作室、顯示屏廠商與控制器廠商等等一同推進虛擬製作創新技術，並繼續協助世界各地的影視相關業者將LED虛擬製作廣泛應用於創作上，讓虛擬製作普及化。

北京幻映紀元虛擬製片工作室於2021年正式成立，結合LED顯示屏、專業拍攝設備、即時3D創作工具等，為影視創作者提供「高效、易用、高性價比」的虛擬視覺化拍攝方案。此工作室的LED背景為22平方公尺、點間距P1.8，其採用聚積MBI5264，能實現16-bit灰階、3840Hz刷新率，使LED顯示屏呈現豐富畫面細節，並符合攝像機拍攝需求。此外，還搭配20平方公尺的LED天幕，有助於營造真實的環境光源。