造橋談文國小校曾瑞雲（右）特別聘請攝影專家簡奕（左）教導學生拍出美照。（謝明俊攝）

造橋談文國小5年級同學姚松村以談文火車站為題，拍出自己生平第1張展出照片。（謝明俊攝）

造橋談文國小6年級同學陳宇軒是許多同學眼中最佳模特兒。（謝明俊攝）

談文國小學生攝影展，學生自行布置掛圖。（謝明俊攝）

談文國小學生攝影展，學生自行布置掛圖。（謝明俊攝）

談文國小同學學習生活攝影，學校旁的談文火車站成為最佳景點。（謝明俊攝）

造橋鄉談文國小美感生活攝影展，20日起在竹南鎮立美術館展出。（謝明俊攝）

美感教育是目前國中小學課程中非常重要的一環，苗栗縣造橋鄉談文國小為了鼓勵學生將手邊最常接觸到的手機等拍攝工具，深化創造出生活美感作品，特別聘請專師教導學生如何拍出美照，經過1年的摸索學習，學生們從生活周遭搜尋題材，校長曾瑞雲將全部學生作品集結，20日起在竹南鎮立美術館展出，讓學生迎來人生的第一場展演。

曾瑞雲表示，美感不單只是展現於創作具體的藝術作品，它也是存在於日常生活中，尤其現代科技發展日新月異，3C產品已成為現代人生活的一部分，學生使用3C產品的比例甚高，加以網路資訊與通訊軟體發達，上傳自拍與日常生活照片等訊息至網路上與他人交流的方式，都成為很普遍的現象。攝影已不單只是一種紀錄的工具，也成為美感教育中相當生活化、普及化的入門藝術。

為了深化學生美感教育，談文國小向苗栗縣政府申請「貓貍•印象」城市美學特色發展計畫補助經費，特別聘請師大畢業的攝影專家簡奕，每周到校來指導5、6年級學生，以手邊的手機或是平板電腦等拍攝工具，將生活點滴以美感的角度紀錄下來。並在1年期滿後，將18位參與學習的同學們攝影作品，全部集結起來，透過竹南鎮公所的大力協助，在竹南鎮立美術館推出「談文美感收藏家」展覽。

簡奕從最基礎的拍攝工具操作、構圖到進一步的光影變化掌控，後製軟體使用等，一一讓學生提升對攝影興趣，培養影像美學與攝影基礎與技巧。學校也安排了外拍攝影課程，走訪附近百年歷史的談文火車站，這座火車站是全台18座木造車站中最受鐵道迷所矚目的海線五寶的第1站，簡奕帶著學生用不同角度的鏡頭，去呈現不一樣的談文火車站，讓學生學習利用窗框當背景，就能拍攝出很具特色的照片。

20日的開展日，曾瑞雲及老師帶著同學，一起學習如何布置展場，掛圖，讓學生替自己人生中首次展演努力，校方期望家長、談文社區居民及民眾能蒞臨參觀指導，替小朋友們打氣。