中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，邊境管制6月可望鬆綁。新北市長侯友宜今（28）日表示，邊境開放是未來趨勢，但必須考量醫療量能、有節奏採高中低風險開放、群體免疫、觀察國際疫情趨勢等因素，開放邊境才能讓民眾安心安全。

侯友宜說，邊境開放是未來的趨勢，大部分國家都是在疫情相對穩定下，朝向邊境開放，而邊境開放必須考慮幾個重要因素，一是國外疫情變化中變異株的發展，以及開放過程中做好入境國家風險的評估，分高中低風險，有步驟、有章法，逐步採取順序開放。

此外，最重要是要保全醫療量能，畢竟開放後醫療量能勢必受到挑戰，為了要保全醫療量能，國內的群體免疫一定要大幅提高，第3劑疫苗的施打率，包括第4劑脆弱族群的長者及免疫不全等需要保護的人，一定要施打到一定比例。

侯友宜指出，做好醫療量能的保全，有層次、有節奏採高中低風險逐漸開放，更重要的要有群體免疫，以及觀察了解國際趨勢，做好萬全準備，並向國人清楚說明，也讓地方最好充分的準備，邊境開放才能讓民眾安心安全。