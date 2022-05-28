本土近日都維持在單日新增8至9萬例確診，前台大感染科醫師林氏璧表示，從國外流行曲線看，高原期恐維持1到1.5月，高高低低後就會下滑，若台灣的高峰是在5月20日，那在6月底或7月初應能看到明顯曲線往下，但會降到多低，與下降後開放的程度、疫苗施打程度和整體自然感染的比例等3因素有關。

林氏璧今在臉書發文說，北北基桃確診者差不多已超過人口的10%，新北市達到12.83%、基隆13.48%、桃園10.17%、台北市9.3%；宜蘭、花蓮、新竹則在5至8%之間；中南部普遍還在5%以下，高雄4.33%、台中4.39%。

林氏璧指出，盛行率較高的縣市，目前看來似乎高峰已過，近來問了許多在雙北各醫院工作的醫師，上周大概是大家最忙的時候。本周多半的醫師都反應就診人數似乎有減少。保守地說，至少沒有再往上衝，進入高原期。是不是明顯曲線下降，可能還要再觀察一下。

林氏璧也說，從國外流行曲線看來，高原期有可能維持1到1.5月，高高低低後，就會明顯下滑。從新加坡與紐西蘭看來都是這樣，如果台灣的高峰是發生在520左右，那我們應該會在6月底或7月初看到明顯曲線往下。至於後續下滑到多低也和很多因素有關，比方說下降後開放的程度、疫苗施打程度、整體自然感染的比例等。

林氏璧指出，中南部流行曲線繼續向上，昨天高雄首度破萬。高雄整理了PCR和快篩確診的比例，經醫院PCR通報有3928人，佔34.9％；診所快篩陽性判陽為4569例，佔40.65％；經醫院及社區站快篩陽判確診的2742例，佔24.2％。快篩陽視同確診上路第1天，高雄市PCR和快篩陽判陽的佔比為1：2，但預估日後快篩陽判陽的比率會不斷升高。

林氏璧表示，接下來中南部該會走向高峰。前面已經有北部的經驗，法傳系統、自主通報都有優化，又可快篩經醫師確診，線上可申請電子證明，保險之亂也初步解決了，希望中南部可以順利通過考驗。